19 ವರ್ಷದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು 11 ತಿಂಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್: ರಾಜಮನೆತನ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ದೇಶಾಂತರ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರದ ಸುಖಗಳು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ 19 ವಷಗಳ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಭೋಗದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ತನ್ನ 11 ತಿಂಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆ.
ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಸ್ಲಾಗೆಲ್ಸೆಯ ಆಂಟ್ವೋರ್ಸ್ಕೊವ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಗಾರ್ಡ್ ಹುಸಾರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಜನರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾಳನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇನೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಸಡಿಲವಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ?
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜಮನೆತನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಳ ಬೇಡ ಎಂದ ಕುವರಿ
2024 ರಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಮನೆತನವು ಅವರು ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ 11 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.