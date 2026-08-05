ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮುಚ್ಚಿದ ಡ್ರೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲಂಬರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್ನಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪೌಡರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಡ್ರೈನ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಡ್ರೈನ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರು ತುಂಬುವುದು, ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹರಡುವುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುವುದು... ಯಾರ ದಿನವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಇದು ಸಾಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಹಾರ
ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ. ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖ-ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಟೂಥ್ಪೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ?
ಟೂಥ್ಪೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು, ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಕಸ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಟೂಥ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು?
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರದೇಶವು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಡ್ರೈನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?
ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಉಪಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು?
1. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಬಲವಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
2. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು
ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈನ್-ಅನ್ಕ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಪುಡಿ ಎಂದರೇನು?
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡ್ರೈನೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಡ್ರಾನೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪುಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚರಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.