ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೇಡರಬಲೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಜೇಡರಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಉಪಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಸುಲಭವಾದ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
ಈ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪೊರಕೆಗೆ ಹಿಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಪೈಪ್, ಬಾಟಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋಲಿಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಬಾಟಲಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯು ಪೊರಕೆಯ ಕಡ್ಡಿಗಳಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಲವು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಪೊರಕೆಯು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೆ, ಈ ಬಾಟಲಿಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಮರದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಪೈಪಿನ ತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ 'DIY' ಪೊರಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ಈ ಪೊರಕೆಯು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹೀಗೆ, ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯವಿದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.