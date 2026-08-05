ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ನಂತರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು, ಇದು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2007 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು UPI ಮತ್ತು RuPay ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (MDR) ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಯ್ದೆ 2007 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯ?
ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜನರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ, ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ (Business/Merchant Transactions) ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು?
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. UPI ಮೂಲಕ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಿಂದ 0.3 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಡಿಗೆ 20 ಅಥವಾ 30 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು BHIM UPI QR ಕೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು RuPay ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯನ್ನು NPCI ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯು ಈ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.