Menstrual Blood Clots: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಹೊರಬರುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪದೇಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್
ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಸೆಳೆತ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಹೊರಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪದೇಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಕ್ತವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೇಹದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಹೊರಬರುವುದು.
- ಪದೇಪದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಏಳು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
- ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ಎರಡು ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
- ಪದೇಪದೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಪನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.
- ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಅಸಮತೋಲನ: ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರ ದಪ್ಪವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು: ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಡೆನೊಮಯೋಸಿಸ್: ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಂಗಾಂಶವು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡೆನೊಮಯೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಶವು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಪದರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.