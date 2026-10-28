ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ದುಂಡಗಿನ ಜುಮುಕಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಈ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಾಜೂಕಾದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಜುಮುಕಿ ಮೇಲೆ ಹರಳುಗಳ ಫ್ರೇಮ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ರೂಬಿ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಹರಳುಗಳ ಹೊಳಪು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಕೆಳಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರುವ ಜುಮುಕಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳ ಚೈನ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಜುಮುಕಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸದ್ಯ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಪುಟ್ಟ ಪಂಜರದಂತಿರುವ ಬುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹರಳುಗಳ ಚೈನ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳ ಪುಟ್ಟ ಮಣಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೆಳಗೆ ಜುಮುಕಿ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
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