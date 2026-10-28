ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬೋ ನಾಟ್ (Bow knot) ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಶೇಪ್, ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಯು-ಶೇಪ್ ಡೀಪ್ ನೆಕ್, ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು. ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
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