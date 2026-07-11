15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ಷಿತಾ ಅರೋರಾ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದರು. ನಂತರ 'AtoB' ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 7,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಸುವ ಆಸೆ. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೋ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿಯೋ, ಇನ್ನಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರೇ ಎಲ್ಲಾ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎದುರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸನ್ನು ಚೂಟಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬಹುಶಃ ಇದು ಯಾವ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ 17ರ ಬಾಲಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ಷಿತಾ ಅರೋರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಈಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರ್ಷಿತಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ
ಹರ್ಷಿತಾಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ, ಆಕೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಿತಾ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಪ್ಪಲ್ನಂಥ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿ. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣಕಾಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ
2020 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹರ್ಷಿತಾಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಆಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು O-1 ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಈ ವೀಸಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹರ್ಷಿತಾ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ವೆಲಿವೇಲಾ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ AtoB ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
COVIDಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Y ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ನ ಬೇಸಿಗೆ 2020 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, COVID ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅವರು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಳು, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದಳು. ಹರ್ಷಿತಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ AtoB ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಕ್ಗಳು AtoB ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $800 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ರೂ. 7,600 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಯು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತರರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.