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- ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Aloo paratha tips for beginners: ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಬಂದು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಪರಾಠ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ 5 ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆಲೂ ಪರಾಠ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರಾಠ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು ಹಲವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಠ ಹರಿಯದಂತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
1. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ (Soft Dough):
1. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ (Soft Dough)
ಪರಾಠ ಹರಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು. ಪರಾಠಕ್ಕೆ ಕಲಸುವ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಪರಾಠ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
2. ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆಯಿರಿ (Remove Moisture)
2. ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆಯಿರಿ (Remove Moisture)
ಮೂಲಂಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೋಸು ಪರಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಪರಾಠ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಿಕ್: ತರಕಾರಿ ತುರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಸಲಹೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ಮಿಶ್ರಣ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ
3. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಬೆಯು (Steam) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಾಠ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
4. ಲಟ್ಟಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
4. ಲಟ್ಟಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು (Edges) ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಪರಾಠದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
5. 'ಡಬಲ್ ರೋಟಿ' ಟ್ರಿಕ್
5. 'ಡಬಲ್ ರೋಟಿ' ಟ್ರಿಕ್
ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಯ ಬದಲು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಒಂದು ರೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹರಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಪರಾಠ ಹರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
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