ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸ್ನೇಹಾ ಗೌರ್, ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ದೇಶ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಗೌರ್ ಅವರು ಸ್ಥಿರ-ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕಥೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತೊರೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದೇ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಬೇರೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬದಲು, ನಾನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಲಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡದಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ, ನಾನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸ್ನೇಹಾ ಗೌರ್ ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ತಂಡವು ಸಾಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಪೆನಿಯ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಕಂಪೆನಿ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಸಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.