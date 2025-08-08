ಸಿಮಿಯವರ ಎತ್ತರ ಕೇವಲ 35 ಸೆಂ.ಮೀ (3.1 ಅಡಿ) ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ತೂಕ 34 ಕೆ.ಜಿ. ಇತ್ತು.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಮಿ ಕೆಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಮಿ ಕೇವಲ 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (3.1 ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 34 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು 108 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (3.5 ಅಡಿ) ಎತ್ತರವಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಿಮಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಮಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಕಾರಣ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸೈಮರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಗೋಪಿನಾಥವರಿಂದ ದಂಪತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದಂಪತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ, ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು. ಸಿಮಿ ಜೂನ್ 23, 2025 ರಂದು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ 1.685 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಸೈಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ
ತಜ್ಞರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭ್ರೂಣ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೈಮರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭ್ರೂಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸೈಮರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳದ 2000 ರಲ್ಲಿ ಸೈಮರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಸೈಮರ್ ದ್ ವೂಮೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
ಸೈಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕೊಚ್ಚಿ, ಎಡಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 1,25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 25,000 IVF ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸೈಮಾರ್ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. 1996 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ IVF ಮತ್ತು ICSI (ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪೆರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮೊದಲಿಗರು. ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೈಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.