ಕಾಂಡೋಮ್‌ನ ಇತಿಹಾಸವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕೈಕೋಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಡೋಮ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಳಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಡೋಮ್​ನ ಇತಿಹಾಸವೇ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 1350ರಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿಗನ್ನರು ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರಕೋಶ-ಕರುಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಡೋಮ್‌ಗಳೂ ಇದ್ದವು. ರಬ್ಬರ್​ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು 1844 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಧುನಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಂಡೋಮ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕಾಂಡೋಮ್​ ರಸಹ್ಯ

1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ HIV/AIDS ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಕಾಂಡೋಮ್​ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್​, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮೀಪ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಮೀಮ್ಸ್​ಗಳ ಅಬ್ಬರ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೋಮ್​ ಸದ್ಯ ಅಂತು ಯಾರೂ ಬಳಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಪುರುಷರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೋಮ್​ಗಳ ಮೀಮ್ಸ್​ಗಳಿಗಂತೂ ಬರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಂತೂ ಬರವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಡೋಮ್​ ತಯಾರ ಕಂಪೆನಿಗಳೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಮಹಿಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್​

ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ viralsarcasm ಎನ್ನುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್​ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಡೋಮ್​ ತೆಗೆಯುವ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಅದು ಜಾರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಳವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್​ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

View post on Instagram