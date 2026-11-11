2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ವಲಯ ₹24,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ₹1,402.5 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ವಲಯವು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ₹24,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,402.5 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಸ್ಥಾಪಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಚಿತ್ರಣ
ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ಸ್ನೇಹಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ : $635.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು : $583 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಫಿನ್ಟೆಕ್ : $487.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ : $222 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು
1. ವೆರಿಕಸ್ (Verikus) – ₹387 ಕೋಟಿ
ವಲಯ: ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ಟೆಕ್
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರ: ನಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ನೆರ್ಸ್
ವೆರಿಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೃಢವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
2. ಲೈಮ್ಲೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ : ₹275 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಪೂಜಾ ಮಾಧವನ್
ವಲಯ: ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರ: ಭತ್ವಾರಿ ಗ್ರೂಪ್
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಜ್ರಗಳ (Lab-Grown Diamonds) ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹6,300 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶೋರೂಮ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ.
3. ಅರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಬಯೋಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ – ₹230 ಕೋಟಿ
ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ: ಸ್ವಾತಿ ಪಾಂಡೆ
ವಲಯ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: EAAA ಆಲ್ಟರ್ನೆಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಮ್ನಿವೋರ್ (Omnivore)
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
4. ಬ್ಲಿಸ್ಕ್ಲಬ್ : ₹160 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ: ಮಿನು ಮಾರ್ಗರೆಟ್
ವಲಯ: ಮಹಿಳೆಯರ ಅಥ್ಲೀಷರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಉಡುಪುಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ AMC, ಎಲಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಲಿವೇಟ್ રોಡ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿದಿತ್ ಆಟ್ರೆ
ಭಾರತದ ಸಕ್ರಿಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹16,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಲಿಸ್ಕ್ಲಬ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶೈಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
5. ರೆಜೋಲ್ವ್ : $12.5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹104 ಕೋಟಿ - Series A)
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ಸೋನಾಲಿ ಜಿಂದಾಲ್
ವಲಯ: ಫಿನ್ಟೆಕ್
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ನಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 3one4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ AI ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೆಜೋಲ್ವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನೂತನ ವಸೂಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
6. ಕ್ರೇಡಲ್ವೈಸ್ – ₹113 ಕೋಟಿ (Series A)
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ರಾಧಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ (ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ)
ವಲಯ: ಬೇಬಿಟೆಕ್
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: 3one4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಯುತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮಗು ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕ್ರೇಡಲ್ವೈಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಬಿಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
7. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ – ₹65 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ಡಾ. ಸೋನಮ್ ಕೊಠಾರಿ
ವಲಯ: ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರ: ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್
ಆಟಿಸಂ ಮತ್ತು ADHD ಯಂತಹ ನರವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
8. ಡಿಜಿಟಲ್ಪಾನಿ: ₹22 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ಮಾನಸಿ ಜೈನ್
ವಲಯ: ವಾಟರ್-ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರ: ನವಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ಪಾನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
9. ಓನ್ಯಾ : ₹12.5 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ಹಿಮಾನಿ ಯಾದವ್ (ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ)
ವಲಯ: ಆನ್ಲೈನ್ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ದಿವಿಸಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋಪರ್ಲ್ VC
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು (Lab-Grown Diamonds) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಓನ್ಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
10. ಫಿರಿ – ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ: ಕರಿಷ್ಮಾ ರಾಥೌರ್
ವಲಯ: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: 360 ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಇತರರು
ಗ್ರಾಹಕರ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ AI-ಚಾಲಿತ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಫಿರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026 ರ ದ್ವಿತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವು 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2026ರ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.