ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತನಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟಿಪ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಜೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊಗಳಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟಿಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ!
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್!
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೀಪಾವಳಿ ಟಿಪ್ ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ!
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟಿಪ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂದು ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೊರೆತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ.
ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ!
ಈ ಘಟನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತಪ್ಪು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಟಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.