ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ! ಗ್ರಾಹಕರೇ ಬೇಡ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ; ಕಾರಣವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಫಲಕವನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ: ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲಕ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ರಾಜಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬುವವರು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಫಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಫಲಕದಲ್ಲಿ, 'ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸು' ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಂದೇಶ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಡುಕರ ಕಾಟ!
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಭಯ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಫಲಕದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯಾರ ಹೊಣೆ?
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಬದಲು, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.