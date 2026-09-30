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ಬಾಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

life Sep 30 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Pinterest
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ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ.

Image credits: Pinterest
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ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ.

Image credits: Pinterest
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ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ವೇಗವಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿ...

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರುಣಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Pinterest

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