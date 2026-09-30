ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಾ? ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಘಮ, ಅದೇ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು, ಪುಡಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : Pinterest
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತಾನೇ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಘಮ, ಹುಳಿ-ಖಾರದ ರುಚಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪಕ್ಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು, ಗೊಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Pinterest
ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಅನ್ನಕ್ಕೆ,
- ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ - 2 ಕಪ್
- ನೀರು - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
- ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಗೊಜ್ಜಿಗೆ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆಗಾತ್ರ
- ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ - 4 ರಿಂದ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 1\2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4 ರಿಂದ 5
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1 ಅಥವಾ 2
- ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಕಟ್ಟು
- ಇಂಗು - 1\4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1\4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿಗೆ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5 ರಿಂದ 6
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಂತ್ಯ - 1\2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಳುಮೆಣಸು - 1\2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1\2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
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Image Credit : Pinterest
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
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Image Credit : Pinterest
ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಎಳ್ಳು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಘಮ ಕೊಡೋದೇ ಈ ಪುಡಿ.
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Image Credit : Pinterest
ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ
- ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಆಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೊಜ್ಜು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ 3-5 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಅನ್ನ ಮುರಿಯದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು.
- ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿದು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
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Image Credit : Pinterest
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಘಮ ಬರಲು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
- ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹುಳಿ-ಖಾರ-ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
- ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೀದುಹೋಗುವಷ್ಟು ಹುರಿಯಬಾರದು; ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ.
- ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
- ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದದ ನೆನಪು ತರುವಂತಹ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಮತ್ತು ಹುಳಿ-ಖಾರದ ರುಚಿಯಿರುವ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
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