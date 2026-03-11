ಗರ್ಭಿಣಿಯರು 'ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ (Gestational Diabetes) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರದ ಬದಲು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ, 'ನೀನು ಈಗ ಒಬ್ಬಳಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಕು' ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ (GDM) ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ
'ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನುವುದು' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು' ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ತ್ರಿಪ್ತಿ ರಹೇಜಾ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 300 ರಿಂದ 450 ಕಿಲೋಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಮ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೌಡ್ನೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಗರಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಚೌಧರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 340 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವೇ ಹೊರತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟವಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ತೂಕ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೂಲ ತತ್ವ ಒಂದೇ: ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಬೇಕು.
ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ತ್ರಿಪ್ತಿ ರಹೇಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಹಾಗಾಗಿ, ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್, ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು," ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜೆನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ರಹೇಜಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸೇರಿದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಡಾ. ರಹೇಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಇದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ (pancreas) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ 20 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವು 20 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ (macrosomia) ಅಂದರೆ, ಮಗು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯನ್ (ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್) ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತೂಕದ ಮೇಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ.
'ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈನ್ಬೋ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸ್ವಾತಿ ಕನೋಡಿಯಾ. 'ಆದರೆ, 24 ರಿಂದ 28 ವಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS), ಹಿಂದಿನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಡಾ. ರಹೇಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹವು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಗುಣವಾದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಯಾಪಚಯ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಡಾ. ಕನೋಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಈ ಅಪಾಯವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದರು. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು 'ಫೀಟಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್' (fetal metabolic programming) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ನೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ; ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಯಾಪಚಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸು: ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 'ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್'
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ದೈನಂದಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳವಾದ 'ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್' ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಳೆ, ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ರೋಟಿ, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಟ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟದ ಬದಲು, ದಿನವಿಡೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು
ಆದರೂ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, 'ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ' ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ, ಸಮತೋಲಿತ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ," ಎಂದು ಡಾ. ರಹೇಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆತರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಗು, ಕಷ್ಟಕರ ಹೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂದರು.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಆಜೀವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಂದು ಡಾ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಗರಿಷ್ಠ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಗುರಿ ಎಂದರು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಇಬ್ಬರಷ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ "ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಿನ್ನುವುದರ" ಬಗ್ಗೆ. (ANI)
(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)