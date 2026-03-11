ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಡದ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಮಣ್ಣು ಇರಲಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮರಳು, ಹಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸಾಕು. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ 15-20 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು ಗಾಢ ಹಸಿರಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 1 ಚಮಚ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕವಲುಗಳು ಬರಲು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕರಿಬೇವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
