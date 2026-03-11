ಭವ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. 'ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ' ಚಿತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೂದಲೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಈ ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯಾ.
ನಾನು ವಿಷ ಕುಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭವ್ಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ (Bhavya) ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಭವ್ಯ ಅವರದ್ದು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಅಂಬರೀಶ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Dr Rajkumar) ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. 'ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ' ಚಿತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೂದಲೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಆ 'ಮೊದಲ ಭೇಟಿ'ಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಆ ಭೇಟಿ ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನ್ಯೂಸೋ ನ್ಯೂಸು' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಹರಿಕಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಅವರು, ಆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್
ಅದು ಭವ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಭವ್ಯ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ಈ ರಾಧೆಯ ಗೋಪಾಲನ..." ಎಂಬ ಭಾವುಕ ಗೀತೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಅವರು ವಜ್ರವನ್ನು (ಡೈಮಂಡ್) ನುಂಗಿ, ವಿಷವೇರಿದಂತೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟೆನ್ಸ್ (Intense) ಆದ ಡೆತ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ (Death Scene) ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಮೌನ. ಭವ್ಯ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಜೀವ ಬಿಡುವ ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಾಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಭವ್ಯ ಅವರು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಬೇರೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು! ಭವ್ಯ ಅವರು ವಜ್ರ ನುಂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ಆ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಭವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ! ತಾವು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿನ ದೃಶ್ಯದ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಎದುರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ನಡದ ಕಂಠೀರವ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಭವ್ಯ ಅವರ ರೋಮ-ರೋಮಗಳೂ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದವು. ಭವ್ಯ ಅವರ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, "ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ತಾಯಿ" ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಭವ್ಯ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ, ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು, ತಾವು ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಭವ್ಯ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ (ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ) ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹರಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೂ, ತಾವು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯುವ ಆ ಭಾವುಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಸ್ವತಃ ನಿಂತು ನೋಡಿ, ಹರಸಿದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭವ್ಯ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ಆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ?
(ಕೃಪೆ: ವಿವಿಧ ವಿಸ್ಮಯ)