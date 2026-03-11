ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಜಾಣರಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು 25 ದಿನಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹಳೆಯ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಜಾಣತನ.
LPG Alternatives
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 25 ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹಳೆಯ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಜಾಣತನ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ (Induction Cooktop)
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು LPG ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಟೆನ್ಶನ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ (Electric Rice Cooker)
ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ, ಖಿಚಡಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬಲ್ಲದು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ (Electric Kettle)
ಚಹಾ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ '25 ದಿನದ ಕೋಟಾ'ವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟೂಲ್.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಕುಕ್ಕರ್ (Multi-Cooker)
ಇದು ಒಂದು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೂಡಲ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ (Air Fryer-Microwave)
ಅಡುಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ವೇಗ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು 30% ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೇಗೆ?
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್, ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಂತಹ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು LPG ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ: 21 ದಿನ ನೀವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
25-30% ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಅಡುಗೆಗೆ LPGಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು 25-30% ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ತಿಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಕೊಳಕಾಗಿದೆಯಾ? ಹಲ್ಲು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಲು ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.