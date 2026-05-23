ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕದಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಇತರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಡುವುದೇ ಪುರುಷರ ಮುಖ. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಷೋರೂಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೂ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಳುವು ಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಅದ್ಯಾವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಳುವು!

ಹಾಗೆಂದು ಸುಮ್ಮನೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವವರೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಿ. ಅದ್ಯಾವ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ಸೀರೆ, ಡ್ರೆಸ್​ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದವರು ದಂಗಾಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಆಗದೇ ಇರುವವರ ರೀತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥವರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸೇಲ್ಸ್​ಗರ್ಲ್ಸ್​, ಸೇಲ್ಸ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ ಕದಿಯುವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್​.

ಡ್ರೆಸ್​ ಕಳ್ಳಿ

ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಳ್ಳಿ. devanandvestment ಎನ್ನುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಳ್ಳಿ, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು. ತಲಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್​ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್​ ಅನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಮಾರ್ಕ್​ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Just Married ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ನೂತನ ಜೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ರು ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
Related image2
Be Alert: ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ - ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ದಿವಾಳಿ

ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ

ತಮಗಾಗಿರುವ ಮೋಸ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಆಗಬಹುದು, ಈಕೆಯ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಈಕೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.