ಮಾಡೆಲ್ ತ್ವಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಕೊ*ಲೆಯೋ, ಆ*ತ್ಮಹತ್ಯೆಯೊ
ನೋಯ್ಡಾ ಮಾಡೆಲ್ ತ್ವಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಅತ್ತೆಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತ್ವಿಷಾಳ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಾದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಡೆಲ್ ಕೊ*ಲೆ?
ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿರೋ ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ 33 ವರ್ಷದ ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್, ಮಿಸ್ ಪುಣೆ ತ್ವಿಷಾ ಶರ್ಮಾ (Twisha Sharma) ಸಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಐದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನಿಗೂಢ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಅತ್ತೆ, ವಕೀಲ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ವಿಷಾ ಕೊ*ಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋದೇನು?
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ತ್ವಿಷಾ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ವ್ಯಸನಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂದೆಲ್ಲಾ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಆ*ತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಲೇಪ ಹಚ್ಚಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಈ ಅತ್ತೆ. ಸೊಸೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇನಿತೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೇ ಸೊಸೆಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ತ್ವಿಷಾನ ಸಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಂಥವರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ವಿಷಾ ಅವರ ಸಾವಿಗೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವಿಷಾ ಅವರು ಸ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಷಪ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆ*ತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತ್ವಿಷಾ ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಲವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ (Samarth Singh) ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ. 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ಪತಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಮರ್ಥ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗದಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ವಜಾಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಬಲ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (Jabalpur Court) ಹಾಜರಾಗುವ ನಾಟವಾಡಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸನದನ್ನು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಏನಿದು ಕೇಸ್?
33 ವರ್ಷದ ತ್ವಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ಮೇ 12ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನ ಅರೆರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಕೈಕೊಂದು ಕಾಲಿಗೊಂದು ಆಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗ್ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
