ಸೊಂಟದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್: ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ!
ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಲುಕ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ತುಂಬಲಿವೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್
ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಮರ್ಬಂದ್ (Waist Chain) ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮದುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಸೊಂಟದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಡುಗೆಗೂ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ 8 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿನಿಮಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ನಿಮಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ನೀವು ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶರಾರಾ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬೋಹೊ ಕಮರ್ಬಂದ್
ನೀವು ಬೋಹೊ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ಈದ್, ಮೆಹೆಂದಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಉಡುಗೆಗೂ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ಲೇಯರ್ಗಳ ಚೈನ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಸೊಂಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮರ್ಬಂದ್
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಮರ್ಬಂದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್
ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಚ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್, ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಾರ್ಮ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿರುವ ವೇಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
