ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಕೆಲವು ವಿಧದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ವಾ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
2002ರಲ್ಲಿ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ (The Lancet) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 30 ದೇಶಗಳ 47 ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 12 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಭರವಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಿಂದ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ (Ovulation) ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ ಮರಳುವಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಚಕ್ರೀಯ ಅಂಡಾಶಯದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಧದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು. 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 22ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ತನದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಯಸ್ಸು, ಅನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು (Genetics) ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ತನದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
- ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸ್ತನದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಳಿ ಬಿದ್ದಂತಾದರೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಸಹಜ ಸ್ರಾವ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತನದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.