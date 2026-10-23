How to store chapati dough: ಬೆಳಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮರುದಿನವೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗಿ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ, ಹಿಟ್ಟು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಮ್ಮೆಲೇ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮರುದಿನ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (Empty Oil Pouch) ಬಳಸಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಇದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು).
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವುದು
ಕಲಸಿಟ್ಟ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು (ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ) ಈ ಖಾಲಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಮಡಚಿ, ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ (Rubber Band) ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ
ಈಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಆಗಷ್ಟೇ ಕಲಸಿದಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ: ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸದ್ಬಳಕೆ: ಎಸೆಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಗ ಮಾಡುವ 'ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು' (Crucial Tip)
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ) ಬಂದ ನಂತರವೇ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ (Alternatives)
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ...
ನಿಂಬೆ ರಸದ ಟ್ರಿಕ್: ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತೇವವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು? (ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ)
ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು.