ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Women’s Upper Lip Hair: Causes and Removal Methods ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮೀಸೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ತುಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗದ್ದದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಹಾಗೆ ಈ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್' (Hirsutism) ಅಂತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಪಿಸಿಓಎಸ್ (PCOS) ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಬಹುದು
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬೇಡವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೇಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಫೇಸ್ ರೇಜರ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಚರ್ಮ ಇರುವವರು ಅರಿಶಿನ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಲೇಸರ್ ಹೇರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ವಿಪರೀತ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.