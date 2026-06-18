Chanakya Niti for Family: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟವರ ಗೆಳೆತನ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆತನದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಂಥವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥವರು ಬೇರೆಯವರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಹವಾಸ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದೇ ಜಾಣತನ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
ಹಣದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅನಗತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ಸಿಡುಕು ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆಯರು
ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ಕೋಪವು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಭಾವವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬೇರೆಯವರ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸುಖವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
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