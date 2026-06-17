Chanakya Niti: ಹುಡುಗರೇ.. ಹುಡುಗಿಯರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾ? ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯ ಗುಣಗಳಿವು!
Chanakya Niti: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋ ಹುಡುಗ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ...
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಡಿತ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು..
ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ..
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ನೋಡುವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಎಂದೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯ..
ಹುಡುಗರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು (ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್) ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರ ಕಡೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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