Chanakya Wisdom: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ…
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಚಾಣಕ್ಯನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು? ನೋಡಿದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು? ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
ಸ್ಮಶಾನ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ..
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರದ್ದೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ವಿರಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ದುಃಖ, ವಿರಹ ಮತ್ತು ನೋವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ...
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಗಳವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ..
ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಜಗಳವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೂ, ಆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು.
ದುಷ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ...
ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕುದಿಯುವವರು, ಇತರರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಮತ್ತೆ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.