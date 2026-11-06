70ರ ಹರೆಯದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಇವರ ಛಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮನಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ: ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ಇವರೇ ಮಾದರಿ!
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು 70ರ ಹರೆಯದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ. ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು.
ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕು ದುಡಿಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ: ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವೆ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಈ ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬಲ್ಲರು.
ಯುವಜನತೆಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಇಂದಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಸೋಲೊಪ್ಪದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣದೆ, ದುಡಿಮೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಮಾತು: ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಸರಳ ಬದುಕು, ದುಡಿಮೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ.