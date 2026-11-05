ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಶ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಶಾಂಪೂ, ವಿನೆಗರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಮನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯಂಥ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಲ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಪಾಲಿಶ್ಗಾಗಿ ಬಡಗಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ DIY ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು @MaaYehKaiseKarun ಎಂಬ YouTube ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು:
1 ಟೀ ಚಮಚ ಶಾಂಪೂ
1 ಟೀ ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
1 ಟೀ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:
ಬಾಗಿಲು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಶ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?
ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈ ಗುರುತುಗಳು, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಶ್ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಹುದು?
ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಕಿಟಕಿಗಳು
ಕಪ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು
ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳು
ಇತರ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು