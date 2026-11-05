Kannada

ಗೃಹಿಣಿಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮಸಾಲೆ, ಚಟ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೈಯಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?

life Nov 05 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
Kannada

ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು 2 ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.

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ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚಿಗೆ (ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೂರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ) ಎರಡು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಾಕಿ.

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ಮುಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್

ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಿಪ್ (Grip) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Tight).

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ಈ ಜಾದೂ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಮಸಾಲೆ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಕೈನೋವೂ ಇಲ್ಲ! ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾದೂ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

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