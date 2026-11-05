ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮಸಾಲೆ, ಚಟ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೈಯಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚಿಗೆ (ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೂರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ) ಎರಡು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಾಕಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಿಪ್ (Grip) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Tight).
ಮಸಾಲೆ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಕೈನೋವೂ ಇಲ್ಲ! ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾದೂ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
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