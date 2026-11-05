ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬಹುದು.
ಇನ್ನೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವು ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮೊದಲು, ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಏಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈಗ, ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧೂಳನ್ನು ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೆಲ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಒಣ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಮಿತ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರವವು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಏರುವ ಬದಲು ಏಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು?
ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ನಿರ್ಮಾಣವಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಧೂಳು ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಧೂಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.