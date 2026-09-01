ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು 7 ಸೀಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಫೀಚರ್‌ಗಳೇನು? ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಈ ಕಾರಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹17 ಲಕ್ಷ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೆವೆಲ್ ಸೀಟ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

7 ಸೀಟು ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನೀಸ್ ಕಾರು ವಿಶೇಷತೆ

ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಪಾನೀಸ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಪಾನಿನ ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಸೆವೆನ್ ಸೀಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

₹17 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯ ಈ ಕಾರನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಹೆಸರು, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್?

ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ.

ಭಾರತೀಯರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೈಲೇಜು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡದೆ ಕಾರು ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಈ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ಈ ಕಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 'ಸೆಟ್' ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.