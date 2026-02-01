Arun Panwar wedding: "ಸಹೋದರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 71 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 21 ತೊಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್, ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಅವರಿಗೆ ₹7.1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು ಮತ್ತು 21 ತೊಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು "ದಾನ"ವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರು ವಿಮರ್ಶೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ರಿಂದ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮಾರು 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೇ?. ಅದನ್ನು "ದಾನ" ಅಥವಾ "ಸಂಪ್ರದಾಯ" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರುಣ್ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ "ದಾನ" ಎಂದು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಸಹೋದರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 71 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 21 ತೊಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್, ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ…
ಮೊದಲನೆಯದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವರು. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡಿತು. ಅದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು?" ಅರುಣ್ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟೀಕಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ.. "ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು "ದಾನ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಾನೇ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ, ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡವರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರೂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬೀಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. "ಒಂದು ವೈರಲ್ ರೀಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಟತನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿದುಬೀಳುವುದು, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1961 ರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಇದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡನ್ನೂ ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ "ದಾನ" ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.