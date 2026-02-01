- Home
- Yash-CJ Roy: ನಟ ಯಶ್ & ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೀಲ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ?
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash), ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಆತಂಕಗೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಯೇ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಒಡನಾಟ ಇರುವುದು ನಿಜ. ಯಶ್ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ (Brand Ambassador) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ನೇಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಯಶ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
