Make tea without stove: ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ @RccShashank1 ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಯುವಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಇಸ್ತ್ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಲು ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ, "ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ."
ಹೀಗಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನನಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದು ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀಟರ್. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!", "ಈ ಕಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯುವಕನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ತ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೇಪನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಗಳು, ಶೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂದೇಶ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಅನುಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ