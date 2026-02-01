ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. "ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಉನ್ಮಾದವಾಗಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ?

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan) ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಚರಣ್, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (Twins) ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಅವರ 2 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಳು.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚರಣ್ ಅವರ ಕಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಕಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಕಿರುಚಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಇದ್ದಳು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತು. ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟ ಚರಣ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಪಟಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ:

ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ:

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. "ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಉನ್ಮಾದವಾಗಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ 'ಅತಿರೇಕದ ಪ್ರೇಮ' ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.