ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಟ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಇವರು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ನಿಜವಲ್ಲ, ಆದರೆ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರ. ಈ ಫೋಟೋಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ವದಂತಿಯು @thedudehumorreport ಎಂಬ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ . ಈ ಖಾತೆಯು ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ದಿ ಕ್ವಿಂಟ್ ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI-ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹುಡುಕಾಟವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲವು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಆಪಾದಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವದಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, "ಗೈಸ್, ನಾನು ಮೂರ್ಖನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು
ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟಿ ಲೂಯಿಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2013 ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಫೋರ್ಡ್ 'ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಫೋಟೋ AI ರಚಿಸಿದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಸ್ವತಃ ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
AI-ರಚಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞೆ ಕ್ಲೇರ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI-ರಚಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.