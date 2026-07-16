Viral Tiger Video Sundarbans: ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಪೊದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕೃತಿ ಏನು? ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವ ದೃಶ್ಯ! ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಕಾಡಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ದೃಶ್ಯ

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅರ್ನಾಬ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನದಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರ ಕಂಡಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಜಸದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದ 'ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್'!

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ಭಯಪಡದೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅರ್ನಾಬ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಭಯಪಡದೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಹುಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಡುವಿನ ಆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.

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ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರ್ನಾಬ್ ರಾಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1/200 ರಿಂದ 1/500 ರ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲು ISO ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 1600 ರಿಂದ 6400 ರವರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಜವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ (Views) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 5.39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ "ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ", "ಹುಲಿಯ ರಾಜಸವೇ ಬೇರೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

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