Coconut water: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ
How coconut water is formed: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಮಳೆಯ ನೀರಲ್ಲ.. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಎಳನೀರನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೂರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಯವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಯಾಣ
1. ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಯವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಯಾಣ
ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ (ಸಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ) ಇಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು (Minerals) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲಮ್ (Xylem) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶವು ಈ ನೀರನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಎಳನೀರು ಮರವು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ 'ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ' ನೀರು.
2. ಎಳನೀರು ಅಂದರೆ ಏನು?
2. ಎಳನೀರು ಅಂದರೆ ಏನು?
ಎಳನೀರಿನ ಒಳಗಿನ ದ್ರವವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ (Endosperm) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ (Embryo) ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಮರವು ಹೀರಿಕೊಂಡ ನೀರು ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ರುಚಿಕರವಾದ ಎಳನೀರಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಎಳನೀರು ಕೊಬ್ಬರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
3. ಎಳನೀರು ಕೊಬ್ಬರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಳತಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಪಕ್ವವಾದಂತೆ (ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತೆ), ಈ ದ್ರವ ರೂಪದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಯ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಪದರವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು 'ಮಲಾಯಿ' ಅಥವಾ 'ಕೊಬ್ಬರಿ' ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಸಿ ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ!
4. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ!
ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಭರಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಕೇವಲ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.