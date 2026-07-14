Microsoft job regret: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತಹ ಸುಂದರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂತಾರಾ? ಆದರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌(Microsoft)ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತಹ ಸುಂದರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದು, "ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಯಾರು ಈ ಟೆಕ್ಕಿ? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ (Christian Harms). ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅವರು "ನನ್ನ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ" (Museum of my failures) ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ $200,000 (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.

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ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಪಯಣ: ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?

ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರ
ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

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ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನಡೆ
ಆದರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು.

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿ, ಕೈಲಿದ್ದ ಹಣವೂ ಕರಗಲಾರಂಭಿಸಿತು.

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“ನನಗೆ ಸೋಲಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ”
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ...

"ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು, ಕೈತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೋಲಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ."

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ) ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಭಾವೋದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

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