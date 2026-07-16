ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾರಿಣಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರು, ಬೇರೆಯವರ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಬದಲು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯ್ತನ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವರು ಇಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದಂತಹ ಆಘಾತ ಎದುರಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಿತನದ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕಥೆಯೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ಆ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ, ಅದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಭ್ರಮೆ ನಿರಸನ..!

ತಾರಿಣಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಲೇ-ಆಫ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಆಗ ಅರಿವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಇಡೀ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ತಾರಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್' ಯುಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ:

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾರಿಣಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಬೆರೋಜ್‌ಗಾರ್ (ನಿರುದ್ಯೋಗಿ) ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅರ್ಜಿಗಳು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭ. ಈ ಸರಣಿಯು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೆಳೆಸುವುದು, ತಾಯ್ತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಬದುಕದೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಇತರರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

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