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- ಗಡಿಯಾರದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 10:10ನ್ನೇ ಏಕೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದಾ ವಿಷ್ಯ ಅಂತೀರಿ
ಗಡಿಯಾರದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 10:10ನ್ನೇ ಏಕೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದಾ ವಿಷ್ಯ ಅಂತೀರಿ
Standard advertising time for watches: ಗಡಿಯಾರದ ಬಹುತೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 10:10 ಸಮಯವನ್ನೇ ಏಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಾಚ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ (10:10) ಸಮಯವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 10:10 ಸಮಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10:10ನ್ನೇ ಏಕೆ?
10:10ನ್ನೇ ಏಕೆ?
10:10 ರಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಎರಡೂ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 'V' ನಂತಹ ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಯಲ್ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಗಡಿಯಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ. 10:10 ರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲೋಗೋವನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡೇಟ್ ವಿಂಡೋ, ಕ್ರೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಡಯಲ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗಡಿಯಾರ ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಸಹ 10:10 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಲಕ್ಸುರಿ ವಾಚ್ ರಿಟೇಲರ್ ಟೂರ್ನೋ (Tourneau) ಮಾಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 10:10 ರಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಯಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿ ಯುಲಿಸ್ ನಾರ್ಡಿನ್ (Ulysse Nardin) ನ ಮಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಜೇನ್ ಹರ್ನಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 10:10 ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡಯಲ್ ಮುಗುಳ್ನಗುವ ಮುಖದಂತಹ (SMILEY FACE) ಭಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 10:10 ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲು 8:20 ಕೂಡ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಮೊದಲು 8:20 ಕೂಡ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಇಂದು 10:10 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು 8:20 ಸಮಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ 10:10 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು 10:10 ನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು 10:10 ನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು 10:10 ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Apple Watch ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10:09 ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು (symmetry) ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ Apple ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದೆ?
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದೆ?
ಗಡಿಯಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 10:10 ರ ಬಳಕೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ (industry standard) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 10:10 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನವು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಗಡಿಯಾರದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ 10:10 ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸುಸಂಘಟಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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