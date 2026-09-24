ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಾವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಾ?
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೈಜ ಘಟನೆಯದ್ದಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಟಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವನ ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ತಜ್ಞರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.