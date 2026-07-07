Bhagyanagar snake viral video: ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ ನೋಡುವುದು ದೋಷ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡದವರಿಲ್ಲ! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ರಹಸ್ಯಮಯ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಭಾಗ್ಯನಗರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೀಪವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕವಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಹಾವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭೀತಿಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಕಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಎದೆಬಡಿತವೇ ನಿಂತುಹೋದಂತಾಯಿತು!
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಹಾವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು "ನಾಗ ನೃತ್ಯ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮೈ ನಡುಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ.
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ಇದು ನೃತ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಗದೇವತೆಯ ಪವಾಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಣಯದ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ‘ಮೇಟಿಂಗ್ ರೀಚುವಲ್’ (Mating Ritual). ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರಭರಿತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಾವುಗಳ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಸ್ನೇಕಿ ಪಾರ್ಕ್ನಂತಿದೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳು ನರ್ತಿಸುವಾಗ ನೋಡಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು "ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಇತರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಗರದ ನಡುವೆ ಕಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
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