ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ₹35.24 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಬಳವು, ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಗುವ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಇಪಿಎಫ್, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
₹35.24 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಫಾರ್ಮ್-16 ವೈರಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ಯ ಸ್ಕೇಲ್-3 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್-16 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹35.24 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಬಳ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PO ಆಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ಕೇಲ್-3 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ವರೆಗೆ ಪಯಣ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ (PO) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದೀಗ ಸ್ಕೇಲ್-3 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್-16ನಲ್ಲಿ ₹35.24 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಆದಾಯ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ?
ಫಾರ್ಮ್-16ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೊರೆಯುವ ಲೀವ್ ಫೇರ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ (LFC) ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಹಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ?
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS), ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆ, ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ EMIಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಈ ವೈರಲ್ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್-16ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.