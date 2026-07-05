Viral transformation video: ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವ 57 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 57ರ ವಯೋವೃದ್ಧನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 25ರ ಯುವಕನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ? ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯೌವನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
"ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 57 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
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25 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಯುವಕನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪಟ 57 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮುಖ ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ (Skincare Routine) ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪವಾಡದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟೋನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಸೀರಮ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅವರ ಚರ್ಮವು ಗಾಜಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಗ್ ಧರಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಕೆಮರಾದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, 25 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಯುವಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಯೌವನದ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್. ಅವರು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಆಹಾರವು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ
ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರನ್ನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ "ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬಟನ್" (ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪಾತ್ರ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ.. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವಾದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.