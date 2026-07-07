ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು 'ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ' ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲು ಆಕೆ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಾಕಿದ 'ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ' (Rent Me for a Day) ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯುವತಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. X ಬಳಕೆದಾರರಾದ ನಳಿನಿ ಉನಾಗರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "EMI ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಲವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೇಗದ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.